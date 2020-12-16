Житель Хасавюрта публиковал в соцсетях интимные фото девушек

Молодой человек из Хасавюрта распространял интимные фото девушек, с которыми был знаком по переписке в соцсетях.

Как сообщает издание chernovik. net, 18-летний молодой человек общался с одной из девушек через интернет, а позже потребовал от неё личных встреч, пригрозив в случае отказа распространить её интимные фото в соцсетях.

В итоге, парень создал аккаунт в соцсетях, где разместил интимные фото потерпевшей, а также других девушек, с которыми также состоял в переписке.

Теперь молодому человеку грозит штраф до миллиона рублей или до 240 часов обязательных работ.