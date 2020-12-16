В районе Южных Курил произошло сильное землетрясение. О жертвах и разрушениях на данный момент не сообщается.
Как сообщает издание gazeta. ru, землетрясение произошло в 12 часов 28 минут по местному времени. Эпицентр располагался в 157 километрах от села Головнино.
Магнитуда толчков составила 5,1.
По данным "Российской газеты", очаг землетрясения располагался на глубине 48 километров.
Недавно "Правда.ру" сообщала, что в Кемеровской области в течение одних суток произошло два землетрясения.
Президент России Владимир Путин больше не пойдёт на контакт с украинским лидером Владимиром Зеленским.