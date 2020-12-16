Сильное землетрясение произошло в районе Южных Курил

В районе Южных Курил произошло сильное землетрясение. О жертвах и разрушениях на данный момент не сообщается.

Как сообщает издание gazeta. ru, землетрясение произошло в 12 часов 28 минут по местному времени. Эпицентр располагался в 157 километрах от села Головнино.

Магнитуда толчков составила 5,1.

По данным "Российской газеты", очаг землетрясения располагался на глубине 48 километров.

Недавно "Правда.ру" сообщала, что в Кемеровской области в течение одних суток произошло два землетрясения.