Обвиняемый в изнасиловании 67 женщин модельер задержан в Канаде

Модельер, миллиардер Питер Нюгард арестован в Канаде после того, как власти США обвинили его в рэкете, секс-торговле, изнасилованиях.
По версии правоохранителей, совершены все преступления были в Соединенных Штатах, Канаде и Багамах.
Расследование дела, возбуждённого против миллиардера, началось после того, как 10 женщин подали гражданский иск, обвиняя модного магната в том, что он заманивает молодых и обедневших женщин в свое поместье на Багамах "наличными и обещаниями модельных возможностей", а потом делает из них секс-рабынь.
79-летний Нюгорд был арестован в Виннипеге в соответствии с законом об экстрадиции в понедельник и впервые предстал перед судом во вторник. Свою вину по всем девяти пунктам обвинения он отрицает.
Исполняющая обязанности прокурора США Одри Штраус заявила, что Нюгорд с 1995 года использовал свое влияние и бизнес для "вербовки и содержания жертв для сексуального удовлетворения себя и своих партнеров".
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