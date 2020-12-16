Обвиняемый в изнасиловании 67 женщин модельер задержан в Канаде

Модельер, миллиардер Питер Нюгард арестован в Канаде после того, как власти США обвинили его в рэкете, секс-торговле, изнасилованиях.

По версии правоохранителей, совершены все преступления были в Соединенных Штатах, Канаде и Багамах.

Расследование дела, возбуждённого против миллиардера, началось после того, как 10 женщин подали гражданский иск, обвиняя модного магната в том, что он заманивает молодых и обедневших женщин в свое поместье на Багамах "наличными и обещаниями модельных возможностей", а потом делает из них секс-рабынь.

Пятьдесят семь женщин — в том числе 18 канадок-присоединились к этому иску.

79-летний Нюгорд был арестован в Виннипеге в соответствии с законом об экстрадиции в понедельник и впервые предстал перед судом во вторник. Свою вину по всем девяти пунктам обвинения он отрицает.

Исполняющая обязанности прокурора США Одри Штраус заявила, что Нюгорд с 1995 года использовал свое влияние и бизнес для "вербовки и содержания жертв для сексуального удовлетворения себя и своих партнеров".