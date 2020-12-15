Нетрезвый астраханец избил женщину и оставил её умирать на морозе

Житель Астрахани, будучи пьяным, избил женщину и бросил её без сознания умирать на морозе.

Как сообщает издание lenta. ru, инцидент произошёл на улице у одного из частных домов. Женщину избил 21-летний молодой человек, который оставил её лежать на морозе без сознания. Сам же пьяный дебошир зашёл в дом. В итоге потерпевшая скончалась от переохлаждения.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.