Житель Астрахани, будучи пьяным, избил женщину и бросил её без сознания умирать на морозе.
Как сообщает издание lenta. ru, инцидент произошёл на улице у одного из частных домов. Женщину избил 21-летний молодой человек, который оставил её лежать на морозе без сознания. Сам же пьяный дебошир зашёл в дом. В итоге потерпевшая скончалась от переохлаждения.
В отношении мужчины возбудили уголовное дело. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
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