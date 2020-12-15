На Урале мать забила свою четырёхлетнюю дочь

В Свердловской области местная жительница до смерти забила молотком свою четырёхлетнюю дочь.

Как сообщает ТАСС, трагедия произошла 16 октября в Кировграде. Женщина убила молотком свою четырёхлетнюю дочь, а позже попыталась свести счёты с жизнью, однако не смогла. Тело ребёнка обнаружил супруг женщины и отец девочки, вернувшийся с работы на обед. Он же вызвал полицию.

Проведённая экспертиза показала наличие у обвиняемой хронического психического расстройства. В итоге женщину признали невменяемой.

В настоящее время расследование уголовного дела продолжается.