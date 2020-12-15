В Свердловской области местная жительница до смерти забила молотком свою четырёхлетнюю дочь.
Как сообщает ТАСС, трагедия произошла 16 октября в Кировграде. Женщина убила молотком свою четырёхлетнюю дочь, а позже попыталась свести счёты с жизнью, однако не смогла. Тело ребёнка обнаружил супруг женщины и отец девочки, вернувшийся с работы на обед. Он же вызвал полицию.
Проведённая экспертиза показала наличие у обвиняемой хронического психического расстройства. В итоге женщину признали невменяемой.
В настоящее время расследование уголовного дела продолжается.
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