Неизвестные повредили в Севастополе автомобили скорой помощи

В Севастополе неизвестные повредили автомобили скорой помощи и личные машины медиков.

Как сообщает "Интерфакс", инцидент произошёл в ночь на 12 декабря. В это время бригада медиков работала на выездах. Неизвестные разбили стёкла в автомобилях скорой помощи и личных автомобилях врачей, а салоны машин залили бензином. Пострадали три автомобиля "скорой" и ещё два личных транспорта медработников.

В настоящее время по факту произошедшего севастопольские правоохранители проводят проверку.