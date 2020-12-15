При помощи ФСБ РФ предотвращена попытка взрыва в Цхинвале

В Южной Осетии при содействии ФСБ России предотвращена попытка взрыва в общественном месте в Цхинвале.

Как сообщает ТАСС, операция проводилась силами КГБ Южной Осетии, ФСБ России, а также Службы внешней разведки Южной Осетии.

Организатора взрыва задержали. При обыске по месту его проживания обнаружили автомат АКС-74, штык-ножи и магазины к автомату Калашникова, две гранаты Ф-1, сигнальную ракету и более 600 патронов.

В настоящее время Комитет госбезопасности Южной Осетии продолжает проводить оперативно-розыскные и следственные мероприятия.