Пациента калининградской больницы нашли мёртвым в медучреждении

В калининградской больнице пациент, больной коронавирусом, свёл счёты с жизнью.

Как сообщает издание klops.ru со ссылкой на собственный источник в экстренных службах региона, инцидент произошёл в ночь с 12 на 13 декабря. Тело 67-летнего мужчины было обнаружено в туалете медучреждения.

По предварительной информации, пациент был болен коронавирусом, а также страдал сахарным диабетом. Отмечается, что у мужчины было сильное поражение лёгких. В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего.