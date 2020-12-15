В калининградской больнице пациент, больной коронавирусом, свёл счёты с жизнью.
Как сообщает издание klops.ru со ссылкой на собственный источник в экстренных службах региона, инцидент произошёл в ночь с 12 на 13 декабря. Тело 67-летнего мужчины было обнаружено в туалете медучреждения.
По предварительной информации, пациент был болен коронавирусом, а также страдал сахарным диабетом. Отмечается, что у мужчины было сильное поражение лёгких. В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего.
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