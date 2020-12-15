Продавец отобрала пистолет у грабителя, который напал на магазин

Во Владивостоке сотрудница магазина смогла самостоятельно обезоружить грабителя с пистолетом.

Как сообщает "Российская газета", молодой человек зашёл в магазин на улице Русской и, угрожая продавцу пневматическим пистолетом, потребовал отдать ему деньги. Однако женщина смогла отобрать у грабителя оружие, после чего мужчина скрылся.

Правоохранителям удалось оперативно задержать подозреваемого, им оказался 26-летний местный житель. Молодой человек сознался в содеянном, ему грозит до десяти лет колонии.