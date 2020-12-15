Педофила, напавшего на 15-летнюю девочку, задержали в Саратове

В Саратове 27-летнего местного жителя будут судить за изнасилование 15-летней девочки.

Как сообщает издание nation-news. ru, обвиняемый напал на девочку-подростка, когда она возвращалась домой от подруги. Угрожая расправой, молодой человек изнасиловал девочку.

Стражам порядка удалось оперативно задержать подозреваемого, в настоящее время он заключён под стражу, где пробудет до 10 февраля.

Отмечается, что ранее неоднократно судимый молодой человек сознался в содеянном. В отношении него было возбуждено уголовное дело. В ближайшее время оно будет направлено в суд для рассмотрения по существу.