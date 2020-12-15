Курившего в самолёте пассажира сняли с рейса в Хабаровске

В Хабаровске сотрудники транспортной полиции сняли с рейса пассажира, который закурил на борту воздушного судна, следовавшего в Магадан.

Как сообщает "Российская газета", сообщение о нарушении поступило правоохранителям от сотрудников аэропорта, которые рассказали, что нетрезвый пассажир закурил в туалете самолёта.

Проведённое позже медицинское освидетельствование установило, что мужчина был действительно сильно пьян: в выдыхаемом мужчиной воздухе присутствовали пары этилового спирта в количестве 1,07 промилле.

Теперь правонарушителю грозит до 15 суток ареста.