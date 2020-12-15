Пятилетний мальчик погиб от удара током в Бурятии

В Бурятии пятилетний мальчик скончался после удара током. Его мать отправилась на скамью подсудимых.

Как сообщает портал gazeta-n1. ru, трагедия произошла в августе этого года в селе Петропавловке. Семья, в которой проживал мальчик, малообеспеченная, последние два года в их доме не было электричества. В апреле мать ребёнка самостоятельно подключилась к электросетям при помощи так называемых набросов.

В один из дней мальчик играл с собакой в хозпостройке, где случайно задел оголённый провод. Ребёнок получил удар током, от чего скончался.

Суд признал женщину виновной и, учитывая наличие у неё ещё одного малолетнего ребёнка, назначил ей наказание в виде одного года лишения свободы условно.