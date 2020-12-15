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Во время пожара в пансионате в Башкирии погибли 11 человек

Происшествия

В Башкирии в результате пожара в частном пансионате погибли 11 человек. По факту произошедшего проводится проверка.

Как сообщает издание gazeta. ru, инцидент произошёл в Азбелиловском районе, в селе Ишбулдино. Возгорание распространилось на площадь 162 квадратных метра.

В результате погибли 11 человек, ещё четверо смогли спастись самостоятельно, выбравшись из горящего здания до приезда спасателей.

По информации ТАСС, пансионат не был оборудован системами пожаротушения. В то же время в здании были пожарные извещатели, которые сработали. Однако правила предусматривают наличие в подобных учреждениях систем пожаротушения, оповещателей, систем дымоудаления и иных систем.

Автор: Максим Щегольков
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