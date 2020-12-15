Второе за сутки землетрясение произошло в Кузбассе

В Кемеровской области произошло второе за сутки землетрясение. О жертвах и разрушениях не сообщается.

Как информирует издание runews24. ru со ссылкой на Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы РАН, землетрясение произошло в Беловском районе вблизи села Мохово около 4:45 утра по местному времени. Магнитуда землетрясения составила 2,2.

Отмечается, что утром 14 декабря произошло землетрясение в Таштагольском районе, тогда магнитуда толчков составила около 1,8.

До этого случая сразу несколько землетрясений в течение недели произошли в октябре этого года.