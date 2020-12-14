В Крыму неизвестные осквернили памятник воинам-землякам. По данному факту проводится проверка.
Как сообщает издание akcent.site, инцидент произошёл в центральном парке города Саки. Неизвестные люди сожгли памятный венок, который был возложен к Вечному огню.
В настоящее время региональная прокуратура проводит проверку, в ходе которой будут установлены все обстоятельства произошедшего.
Как сообщает портал rossaprimavera.ru, памятник открыли в 1965 году, а в 1971 году были открыты мемориальные доски и зажжён Вечный огонь.
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