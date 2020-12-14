Обвинение просит для историка Соколова 15 лет колонии

В Санкт-Петербурге в ходе заседания суда обвинение попросило 15 лет колонии для историка Соколова.

Как сообщает РИА "Новости", 14 декабря начались прения сторон. Отмечается, что историка Олега Соколова, помимо убийства аспирантки Анастасии Ещенко, обвиняют в незаконном приобретении и хранении оружия. Установлено, что историк приобрёл обрез и 488 патронов.

Между тем, Соколов признал себя виновным, однако утверждает, что умысла убивать девушку у него не было.

Соколов застрелил Ещенко 7 ноября прошлого года, а спустя два дня расчленил тело и попытался сбросить останки в реку, но чуть было не утонул сам. Его спасли, после чего задержали.