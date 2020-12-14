На железнодорожном вокзале в Пенза саратовские полицейские сняли с поезда фальшивомонетчиков.
Как сообщает издание fn-volga.ru, двое молодых пензенцев, 22 и 20 лет, приобрели фейковые пятитысячные купюры через интернет, а позже расплатились ими в аптеках Саратова.
После задержания у подозреваемых правоохранители изъяли пять фальшивых купюр, номиналом пять тысяч рублей.
Следователи полагают, что задержанные могут быть причастны к 10 фактам сбыта фальшивых денег. В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело, им грозит до восьми лет колонии.
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