Фальшивомонетчиков, сбывавших купюры в Саратове, сняли с поезда в Пензе

На железнодорожном вокзале в Пенза саратовские полицейские сняли с поезда фальшивомонетчиков.

Как сообщает издание fn-volga.ru, двое молодых пензенцев, 22 и 20 лет, приобрели фейковые пятитысячные купюры через интернет, а позже расплатились ими в аптеках Саратова.

После задержания у подозреваемых правоохранители изъяли пять фальшивых купюр, номиналом пять тысяч рублей.

Следователи полагают, что задержанные могут быть причастны к 10 фактам сбыта фальшивых денег. В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело, им грозит до восьми лет колонии.