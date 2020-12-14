В Мурманской области двух девушек обвиняют в осквернении храма. Разрисовали церковь краской.
Как сообщает издание zaks.ru, инцидент произошёл в посёлке Умба 20 ноября. Две девушки, 18 и 16 лет, будучи пьяными, нанесли из баллона на стены храма надписи и рисунки, которые оскорбляют чувства верующих. Кроме того, девушки закрасили икону, которая находилась над входной дверь церкви.
В настоящее время в отношении девушек возбуждено уголовное дело. Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего, а также мотивы подозреваемых.
Певица выложила фрагмент того самого номера с ванной, которым должна была завершиться церемония награждения музыкальной премии "Русского радио".