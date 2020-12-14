Шамсутдинов заявил о предвзятом отношении следствия

В Забайкалье расстрелявший сослуживцев солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов заявил о предвзятом отношении следствия.

Как сообщает издание osnmedia.ru, Шамсутдинов рассказал, что эксперты, проводившие психиатрическую экспертизу, прямо говорили ему о суициде. С его слов, он рассказывал психиатрам о том, что сослуживцы заставляли его стирать носки, а медики ответили, что не видят в этом ничего такого. Помимо этого, один из экспертов сказал ему, что лучше бы он совершил суицид, чем расстрелял сослуживцев.

Защита Рамиля Шамсутдинова считает экспертизу недостоверной и требует её повторного проведения. Сам обвиняемый назвал такое отношения следствия предвзятым.