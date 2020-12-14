Пятилетняя девочка выпала из окна многоэтажного дома и погибла

В Брянске из окна многоквартирного жилого дома выпала пятилетняя девочка. Ребёнок погиб.

Как сообщает издание bryansknovosti.ru, трагедия произошла вечером 13 декабря в Фокинском районе.

Оперативники провели осмотр места происшествия, зафиксировали обстановку в месте обнаружения тела погибшей девочки, а также в квартире, где она проживала. В настоящее время правоохранители заняты опросом возможных очевидцев произошедшего. Назначены необходимые экспертизы.

В настоящее время по факту случившегося возбуждено уголовное дело.