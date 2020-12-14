Семью сняли с рейса из-за отказа двухлетнего ребёнка надеть маску

В США семью сняли с рейса из-за того, что двухлетний ребёнок отказывался надевать маску.

Как сообщает издание tvzvezda.ru, инцидент произошёл с семьёй Орбан. Трёх человек, среди которых был маленький ребёнок, ссадили с самолёта. Родители пытались надеть на ребёнка маску, однако девочка стала сопротивляться и в итоге не надела средство защиты.

Перед взлётом стюардесса попросила семью покинуть воздушное судно. Несмотря на объяснения отца, персонал самолёта был непреклонен.

После того, как семью сняли с рейса, её внесли в чёрный список авиакомпании. Семье даже не отдали багаж. По факту произошедшего проводится проверка.