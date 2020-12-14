Пьяный подросток ранил мужчину ножом в подъезде жилого дома

В Вольске нетрезвый подросток ранил ножом соседа своей тёти. В отношении несовершеннолетнего возбуждено уголовное дело.

Как сообщает портал pro-volsk.ru, 17-летний молодой человек распивал спиртные напитки в квартире своей тёти. В ходе застолья между ним и мужем родственницы произошёл конфликт, подросток взялся за нож.

Женщина выбежала в подъезд, чтобы позвать на помощь соседей. Помочь ей согласились двое мужчин. В это время несовершеннолетний также выбежал в подъезд, где ударил одного из мужчин, пытавшихся его успокоить.

Теперь в отношении юноши возбуждено уголовное дело, правоохранители проверят его на причастность к другим преступлениям.