Самолёт ФСБ России совершил экстренную посадку во Внуково

Во Внуково экстренно приземлился самолёт ФСБ России, следовавший в Оренбург. О пострадавших не сообщается.

Как сообщает издание tsargrad.tv со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах, на борту находились только десять членов экипажа. Информации о пострадавших на данный момент нет.

По предварительной информации, воздушное судно пришлось посадить из-за повышения температуры компрессора левого двигателя. Иные детали в настоящее время не известны. По факту произошедшего проводится проверка.