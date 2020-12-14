Мужчина изрезал себя ножом в детской библиотеке в Челябинске

В Челябинске местный житель изрезал себя ножом в детской библиотеке. В настоящее время проводится проверка.

Как сообщает "Комсомольская правда", инцидент произошёл днём 14 декабря в детской библиотеке на шоссе Металлургов. Мужчина зашёл в здание и попросил воды, после чего ушёл в туалет и стал с кем-то говорить по телефону. Как сообщают очевидцы, после того, как мужчина закончил разговор, он вышел и стал вести себя неадекватно. Закончилось всё тем, что он достал нож и стал резать им себя.

Работники библиотеки вызвали охрану, а мужчина поспешил удалиться, однако, силовики его догнали. Позже на место прибыли медики, которые оказали пострадавшему помощь.