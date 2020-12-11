В Московской области сотрудник полиции сбил несовершеннолетнюю на пешеходном переходе.
Как сообщает РИА "Новости", инцидент произошёл 10 декабря на трассе "Можайск — Клементьево — Руза". Полицейский передвигался на автомобиле "ВАЗ" и сбил девочку, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Отмечается, что сотрудник полиции в это время не был при исполнении служебных обязанностей.
С полученными травмами несовершеннолетнюю госпитализировали. По факту произошедшего проводится проверка.
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