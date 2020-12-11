Полицейский сбил девочку на пешеходном переходе в Московской области

В Московской области сотрудник полиции сбил несовершеннолетнюю на пешеходном переходе.

Как сообщает РИА "Новости", инцидент произошёл 10 декабря на трассе "Можайск — Клементьево — Руза". Полицейский передвигался на автомобиле "ВАЗ" и сбил девочку, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Отмечается, что сотрудник полиции в это время не был при исполнении служебных обязанностей.

С полученными травмами несовершеннолетнюю госпитализировали. По факту произошедшего проводится проверка.