Житель Москвы выбросил старую собаку в мусорный контейнер. Животное приютила неравнодушная девушка.
Как сообщает портал sm.news, информация о происшествии появилась в одной из социальных сетей. Историю питомца рассказала девушка, которая приютила пса. Она рассказала, что собаку обнаружил в мусорном контейнере дворник.
Мужчина вытащил животное из бака, но приютить его не смог из-за нехватки места. Девушка отметила, что пёс уже стар и не может нормально передвигаться, однако он ласков и спокоен.
Теперь девушка ищет новых хозяев для собаки.
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