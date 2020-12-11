Москвич выбросил свою старую собаку в мусорный бак

Житель Москвы выбросил старую собаку в мусорный контейнер. Животное приютила неравнодушная девушка.

Как сообщает портал sm.news, информация о происшествии появилась в одной из социальных сетей. Историю питомца рассказала девушка, которая приютила пса. Она рассказала, что собаку обнаружил в мусорном контейнере дворник.

Мужчина вытащил животное из бака, но приютить его не смог из-за нехватки места. Девушка отметила, что пёс уже стар и не может нормально передвигаться, однако он ласков и спокоен.

Теперь девушка ищет новых хозяев для собаки.