Семья из Ленинградской области отравилась после принятия ванны

В Ленинградской области семья из четырёх человек отравилась парами пены для ванны.

Как сообщает портал runews24. ru, инцидент произошёл в Шлиссельбурге. Дети купались в ванне и использовали пену с ароматизатором. Их родители не предали значения резкому запаху пены. После этого ночью вся семья почувствовала себя плохо, они вызвали бригаду скорой помощи.

Медики определили, что причиной плохого самочувствия пострадавших стало отравление неизвестными парами. Состояние потерпевших оценивается, как удовлетворительное.

Следственный комитет проводит проверку по факту случившегося. Пена для ванны отправлена на химическую экспертизу.