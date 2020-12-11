В Карачаево-Черкесии неизвестный мужчина устроил взрыв у здания ФСБ. Пострадали люди.
Как сообщает издание regnum.ru, взрыв произошёл в селе Учкекен в Малокарачаевском районе Карачаево-Черкесии. Неизвестный подошёл к нескольким силовикам у входа в здание ФСБ и взорвал себя. Пострадали шесть человек, сам смертник погиб.
По информации издания, мужчина придерживался экстремистских взглядов, во время инцидента он громко кричал: "Аллах Акбар!".
В настоящее время к месту инцидента прибыли оперативники, ведутся следственные действия.
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