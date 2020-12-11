Неизвестный произвёл взрыв у здания ФСБ в Карачаево-Черкесии

В Карачаево-Черкесии неизвестный мужчина устроил взрыв у здания ФСБ. Пострадали люди.

Как сообщает издание regnum.ru, взрыв произошёл в селе Учкекен в Малокарачаевском районе Карачаево-Черкесии. Неизвестный подошёл к нескольким силовикам у входа в здание ФСБ и взорвал себя. Пострадали шесть человек, сам смертник погиб.

По информации издания, мужчина придерживался экстремистских взглядов, во время инцидента он громко кричал: "Аллах Акбар!".

В настоящее время к месту инцидента прибыли оперативники, ведутся следственные действия.