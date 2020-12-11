В Магнитогорске семимесячная девочка скончалась после того, как её избила пьяная мать.
Как сообщает издание znak.com, 22-летняя жительница Башкирии с семимесячной дочкой приехала в Магнитогорск в гостик своей сестре. Отмечается, что ранее девушка уже привлекалась к административной ответственности за ненадлежащие исполнение обязанностей по воспитанию ребёнка.
В один из дней девушка находилась в состоянии опьянения. Девочка сильно плакала, и её мать бросила её в косяк дверного проёма. Ребёнка в тяжёлом состоянии доставили в больницу. Врачи боролись за её жизнь, но спасти малышку не удалось.
В настоящее время матери погибшей девочки предъявлено обвинение в покушении на убийство.
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