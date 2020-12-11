Сотрудников детсада в Петербурге обвиняют в издевательствах над детьми

В Санкт-Петербурге сотрудников одного из местных детских садов обвиняют в издевательствах над подопечными.

Как сообщает издание gazeta.spb.ru, инцидент произошёл в Приморском районе, в детском саду №19. По версии следствия, с 1 сентября по 6 декабря этого года сотрудники дошкольного учреждения неоднократно били детей, а также заставляли их оголяться.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, а также все лица, которые могут быть причастны к преступлению. Расследование продолжается.