В Санкт-Петербурге сотрудников одного из местных детских садов обвиняют в издевательствах над подопечными.
Как сообщает издание gazeta.spb.ru, инцидент произошёл в Приморском районе, в детском саду №19. По версии следствия, с 1 сентября по 6 декабря этого года сотрудники дошкольного учреждения неоднократно били детей, а также заставляли их оголяться.
В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, а также все лица, которые могут быть причастны к преступлению. Расследование продолжается.
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