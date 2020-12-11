Хирург ранил ножом заместителя главврача в Дагестане

В Дагестане в ходе конфликта хирург одной из больниц ранил ножом заместителя главного врача.

Как сообщает "Интерфакс", инцидент произошел в городской Центральной районной больнице Буйнакского района. Известно, что конфликт произошёл в кабинете потерпевшего. Хирург взял нож и несколько раз ударил потерпевшего, вследствие чего последний вынужден был обратиться за помощью медиков.

В то же время причины конфликта не ясны, в них сейчас разбираются правоохранители.

По факту произошедшего пострадавший подал заявление в полицию, проводится проверка.