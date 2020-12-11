Жителя Забайкалья обвиняют в убийстве годовалого сына

В Забайкальском крае местного жителя обвиняют в убийстве своего годовалого сына.

Как сообщает "Российская газета", в убийстве малыша подозревают 40-летнего жителя Читинского района. По версии следствия, 9 декабря мужчина, будучи сильно пьяным, ударил младенца рукой по голове. Спустя непродолжительный отрезок времени мальчик скончался.

Судебно-медицинская экспертиза установила, что ребёнок умер от черепно-мозговой травмы.

В ближайшее время мужчине предъявят обвинение. Отмечается, что следствие будет ходатайствовать о заключении его под стражу.