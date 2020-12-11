Ревнивый якутянин убил и обезглавил сожительницу

В Якутии местный житель на почве ревности убил и обезглавил свою гражданскую супругу.

Как сообщает портал yakutia-daily.ru, преступление было совершено в мае этого года. Пьяный мужчина на почве ревности развязал конфликт с сожительницей, в ходе которого ударил возлюбленную обухом топора. После этого женщина потеряла сознание. Затем мужчина нанёс потерпевшей ещё один удар топором, а после — несколько ударов ножом по голове. Закончился кровавый конфликт тем, что разъярённый якутянин отчленил ножом голову женщины.

Изучив доказательства по делу, суд признал мужчину виновным и приговорил его к 11 годам колонии строгого режима.