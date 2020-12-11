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Пассажир самолёта, летевшего из Омска в Москву, умер во время полёта

Происшествия

В самолёте, следовавшем из Омска в Москву, во время полёта скончался один из пассажиров.

Как сообщает РИА "Новости", из-за инцидента воздушное судно совершило экстренную посадку в Екатеринбурге. Пассажир 1959 года рождения почувствовал себя плохо. Прибывшие на борт после посадки медики констатировали смерть мужчины.

В транспортной прокуратуре сообщили, что в момент происшествия на борту находились 159 пассажиров, среди которых 34 несовершеннолетних.

Отмечается, что в настоящее время на месте работает оперативно-следственная группа.

Автор: Максим Щегольков
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