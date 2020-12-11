В самолёте, следовавшем из Омска в Москву, во время полёта скончался один из пассажиров.
Как сообщает РИА "Новости", из-за инцидента воздушное судно совершило экстренную посадку в Екатеринбурге. Пассажир 1959 года рождения почувствовал себя плохо. Прибывшие на борт после посадки медики констатировали смерть мужчины.
В транспортной прокуратуре сообщили, что в момент происшествия на борту находились 159 пассажиров, среди которых 34 несовершеннолетних.
Отмечается, что в настоящее время на месте работает оперативно-следственная группа.
Строительство производственного предприятия по добыче и переработке гелия, которое ведётся в Сибири и близится к завершению, стало поводом для очередной истерики в западных СМИ.