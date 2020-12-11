Авария на АЭС в Финляндии: остановлен один реактор из трёх

Реактор № 2 на АЭС в Олкилуото на западе Финляндии был автоматически отключен после обнаружения повышения уровня радиации в защитном корпусе.

Это могло произойти в результате возможного технического сбоя в системе очистки воды, сообщает управление ядерной и радиационной безопасности (STUK).

"Аномальное возмущение не влияет на функциональность первого блока, а также на конструкцию третьего, — уточнили в ведомстве. — Кроме того, не было обнаружено радиоактивных утечек в окружающую среду, и персонал не получил доз облучения, поэтому он вне опасности. В настоящее время ситуация стабильная".

Автоматическое отключение сработало, когда ядерное измерительное оборудование обнаружило высокий уровень радиации. ЧП произошло в местах, где обычно нет персонала, так как показатели радиации превышают безопасные для здоровья пределы.