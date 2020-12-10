В Омске во время проведения картографической съёмки пропал беспилотник, стоимостью два миллиона рублей.
Как сообщает ren.tv, инцидент произошёл в ноябре в Октябрьском округе. Компания отправила на картографическую съёмку дорогой крупногабаритный беспилотник. Предположительно, из-за разряда батареи аппарат совершил посадку у жилого дома на Космическом проспекте, однако обнаружен там не был.
В настоящее время поисками беспилотника заняты правоохранительные органы. Компания, которой принадлежит аппарат отмечает, что он довольно большой, и его самостоятельный запуск может быть опасен для жизни.
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