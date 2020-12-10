Беспилотник за два миллиона рублей потеряли в Омске

В Омске во время проведения картографической съёмки пропал беспилотник, стоимостью два миллиона рублей.

Как сообщает ren.tv, инцидент произошёл в ноябре в Октябрьском округе. Компания отправила на картографическую съёмку дорогой крупногабаритный беспилотник. Предположительно, из-за разряда батареи аппарат совершил посадку у жилого дома на Космическом проспекте, однако обнаружен там не был.

В настоящее время поисками беспилотника заняты правоохранительные органы. Компания, которой принадлежит аппарат отмечает, что он довольно большой, и его самостоятельный запуск может быть опасен для жизни.