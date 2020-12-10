Жительница Казани обвиняет учителя в смерти её сына

Жительница Казани обвиняет учителя местной гимназии в смерти своего сына. Свою историю женщина рассказала в соцсетях.

Как сообщает портал inkazan.ru, трагедия произошла 24 сентября. В этот день подросток свёл счёты с жизнью, а в предсмертной записке указал, что его унижала учитель химии местной гимназии №102.

Мать погибшего ребёнка рассказала, что дети просили заменить учителя, однако администрация учебного заведения на это не пошла.

Также женщина рассказала, что в настоящее время возбуждено уголовное дело о доведении до самоубийства, но правоохранители не могут доказать чью-либо вину из-за того, что нет видеодоказательств. Мать ученика боится, что дело могут замять, чтобы не портить репутацию учебного заведения.

Под постом женщины в Инстаграм появились ответы от официальных аккаунтов прокуратуры и мэрии. В обоих случаях говорится, что расследование дела продолжается и находится на контроле.