Ученик краснодарской гимназии сломал однокласснику грудную клетку

Ученик краснодарской гимназии во время перемены сломал своему 12-летнему однокласснику грудную клетку.

Как сообщает издание yasnonews.ru, инцидент произошёл 29 октября. Мать пострадавшего утверждает, что в учебном заведении над её сыном долгое время издевались, но он не признавался в этом родителям. Женщина рассказала, что ни нападавший, ни его родители до сих пор не извинились за произошедшее.

После инцидента сотрудники гимназии вызвали медиков и сообщили о происшествии в органы профилактики и правоохранителям.

Отмечается, что оба подростка уже не являются учениками этой гимназии.

По факту произошедшего следователи проводят проверку.