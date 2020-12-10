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Супругов из Новокузнецка подозревают в убийстве двухлетнего внука

Происшествия » Человеческий фактор » Криминал

В Новокузнецке семейную пару обвиняют в убийстве двухлетнего внука. Тело ребёнка обнаружили родители.

Как сообщает РИА "Новости", вечером 9 декабря родители малыша приехали в частный дом, чтобы забрать его у бабушки и дедушки. В доме находились вещи мальчика, однако самого ребёнка дома не оказалось. В то же время, родственники были сильно пьяны.

Тело ребёнка родители обнаружили в снегу на придомовой территории, супруги сразу же обратились к правоохранителям.

В настоящее время бабушка и дедушка погибшего малыша, 52-летний мужчина и его 48-летняя супруга, задержаны. Следствие устанавливает обстоятельства произошедшего. Прокуратура взяла дело на контроль.

Автор: Максим Щегольков, Куратор: Александр Михайлов
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