Тренера спортшколы будут судить за гибель 15-летнего спортсмена

В Курске тренера спортивной школы осудят за гибель 15-летнего спортсмена. Подросток утонул во время купания.

Как сообщает портал seyminfo.ru, в августе прошлого года воспитанники спортивной школы прибыли в детский оздоровительный лагерь в Курске в сопровождении тренера. В день прибытия юные спортсмены во главе с тренером покинули расположение лагеря и отправились на водоём, где стали нырять с деревянного пирса. В итоге, 15-летний подросток утонул.

В ближайшее время дело будет направленно в Промышленный районный суд для рассмотрения по существу.