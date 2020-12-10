В Курске тренера спортивной школы осудят за гибель 15-летнего спортсмена. Подросток утонул во время купания.
Как сообщает портал seyminfo.ru, в августе прошлого года воспитанники спортивной школы прибыли в детский оздоровительный лагерь в Курске в сопровождении тренера. В день прибытия юные спортсмены во главе с тренером покинули расположение лагеря и отправились на водоём, где стали нырять с деревянного пирса. В итоге, 15-летний подросток утонул.
В ближайшее время дело будет направленно в Промышленный районный суд для рассмотрения по существу.
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