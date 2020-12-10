Мужчина с керамическими ножами напал на полицейских во Франции

Во Франции неизвестный мужчина с керамическими ножами напал на полицейских. Двое силовиков получили ранения.

Как сообщает mir24.tv, инцидент произошёл в городе Боллен на юге Франции. Стражи порядка приехали на вызов после сообщения о мужчине с ножами, ворвавшемся в чужое жилище.

Увидев полицейских, злоумышленник напал на них. Одному из них он пробил ножом бронежилет, а ещё двоих правоохранителей мужчина ранил. При помощи электрошокера полицейские обезвредили нападавшего, он был задержан и доставлен в участок.