Землетрясение в Бурятии и Иркутске: подробности

Рано утром в Бурятии и Иркутской области произошло сильное землетрясение. В настоящее время службы устраняют его последствия.

Как сообщает портал baikal-daily. ru, землетрясение произошло в 5:45 утра, эпицентр находился в дельте Байкала. Изначально сообщалось, что магнитуда толчков в Бурятии составила 7,6 баллов, однако позже в МЧС уточнили, что магнитуда была 5,5. В настоящее время в Бурятии 75 групп обследуют объекты жизнеобеспечения и энергетики.

В Иркутской области магнитуда землетрясения также составила около пяти-шести баллов.

"Перепуганные люди писали о землетрясении в социальных сетях и мессенджерах: "Сильно тряхнуло", "Как страшно", "Четвёртый этаж, шкаф ходуном, двери тряслись, кровать, как на море качка", "Стрёмненько, пятый этаж ходуном ходил", "Это что-то нереальное было, ещё так сильно, вся мебель ходуном ходила", "Такой гул стоял", "Впервые такое сам ощутил, это жутко", "Да, очень страшно было, у нас 2-этажный дом, дом полностью трещал", "У меня даже дети подскочили! Жутко было!", "Очень долго трясло", "Проснулась от толчков. Кровать начало трясти"", — сообщило издание "Байкал Daily".

Отмечается, что предыдущее аналогичное землетрясение произошло в регионе в сентябре этого года.