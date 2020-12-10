Почти два десятка туш каспийских тюленей были обнаружены на берегу Каспийского моря в Дагестане.
Спасатель Зиявдин Никамогамедов, первым забивший тревогу, рассказал, что после проливных дождей он нашёл на пляже по меньшей мере 17 мертвых краснокнижных млекопитающих.
По версии экологов, причиной гибели тюленей могли стать браконьерские сети, в которых животные запутались, или отравление сточными водами:
Биолог Российской академии наук Магомед-Расул Магомедов говорит, что тюлени, возможно, погибли еще месяц назад, но были выброшены на берег только недавней приливной волной.
Областная природоохранная прокуратура начала расследование гибели животных.
ДЛЯ СПРАВКИ
Белорусский президент Александр Лукашенко эмоционально отреагировал на решения МОК о запрете ему "даже появляться" на Олимпийских играх в Токио и Пекине.