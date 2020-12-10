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В Дагестане массово гибнут краснокнижные каспийские тюлени

Происшествия

Почти два десятка туш каспийских тюленей были обнаружены на берегу Каспийского моря в Дагестане.

В Дагестане массово гибнут краснокнижные каспийские тюлени

Спасатель Зиявдин Никамогамедов, первым забивший тревогу, рассказал, что после проливных дождей он нашёл на пляже по меньшей мере 17 мертвых краснокнижных млекопитающих.

По версии экологов, причиной гибели тюленей могли стать браконьерские сети, в которых животные запутались, или отравление сточными водами:

  • Как сообщил ТК «Звезда», на песке рядом с некоторыми тушами каспийских тюленей были обнаружены рыболовные сети китайского производства, часто используемые браконьерами.
  • Кроме того, в морской воде в районе пляжа, где были обнаружены погибшие животные, как показали результаты исследования, сильно превышено количество отравляющих веществ, что может привести к гибели флоры и фауны.

Биолог Российской академии наук Магомед-Расул Магомедов говорит, что тюлени, возможно, погибли еще месяц назад, но были выброшены на берег только недавней приливной волной.

Областная природоохранная прокуратура начала расследование гибели животных.

ДЛЯ СПРАВКИ

  • Каспийский тюлень - единственное млекопитающее Каспийского моря.
  • Популяция каспийского тюленя, по словам эколога Ильи Гомыранова, за последнее столетие сократилась примерно с 1 млн до 40 - 60 тысяч особей.
  • В 2015 году Дагестан принял программу сохранения каспийского тюленя.
  • Россия внесла каспийских тюленей в свой список исчезающих видов в 2020 году.
Автор: Ольга Лебедева
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