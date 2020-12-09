Жители Подмосковья напали на священника и угрожали ему убийством

В Подмосковье двое местных жителей напали на священнослужителя и угрожали ему убийством.

Как сообщает РИА "Новости", инцидент произошёл 8 декабря в селе Константинове. В полицию поступило сообщение о том, что на священника напали двое молодых людей, в руках у одного из них был нож, а у другого был при себе предмет, похожий на пистолет. Отмечается, что нападавшие угрожали мужчине убийством.

На место прибыл наряд патрульно-постовой службы, который задержал преступников и доставил их в отдел полиции. В отношении молодых людей было возбуждено уголовное дело, у них изъяли пневматический пистолет и раскладной нож.