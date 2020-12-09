Суд наложил арест на часы Фургала, стоимостью миллион рублей

Басманный суд столицы наложил арест на наручные часы, стоимостью более миллиона рублей, принадлежащие экс-губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу.

Как сообщает ТАСС, суд арестовал часы Blancpain модели Fifty Fathoms Automatique, и запретил ими пользоваться и распоряжаться.

Адвокат бывшего губернатора Михаил Карапетян сообщил, что данное решение обжаловано в Мосгорсуде.

Ранее по делу Фургала уже были изъяты земельный участок, недостроенный дом, автомобили и денежные средства.

Сергея Фургала задержали 9 июля этого года. Бывшего чиновника обвиняют организации убийств, а также в покушении на убийство предпринимателей в 2004–2005 году в Хабаровском крае и Амурской области.