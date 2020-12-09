Басманный суд столицы наложил арест на наручные часы, стоимостью более миллиона рублей, принадлежащие экс-губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу.
Как сообщает ТАСС, суд арестовал часы Blancpain модели Fifty Fathoms Automatique, и запретил ими пользоваться и распоряжаться.
Адвокат бывшего губернатора Михаил Карапетян сообщил, что данное решение обжаловано в Мосгорсуде.
Ранее по делу Фургала уже были изъяты земельный участок, недостроенный дом, автомобили и денежные средства.
Сергея Фургала задержали 9 июля этого года. Бывшего чиновника обвиняют организации убийств, а также в покушении на убийство предпринимателей в 2004–2005 году в Хабаровском крае и Амурской области.
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