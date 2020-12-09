Жительница Тюменской области пять лет истязала двух маленьких дочерей

Жительницу Тюменской области обвиняют в том, что она на протяжении пяти лет истязала своих маленьких дочерей.

Как сообщает портал newsprom.ru, 31-летняя тюменка с 2015 по 2020 год истязала своих дочерей 2009 и 2011 года рождения. Женщина била детей за небольшие провинности и за ошибки в домашнем задании. Зимой она неоднократно выбрасывала девочек в снег без обуви и верхней одежды, а также оскорбляла их и била руками, ногами и разными предметами.

В настоящее время дети находятся у родственников, с девочками работают психологи. Суд рассмотрит вопрос о лишении матери родительских прав. В данный момент она заключена под стражу. В ближайшее время уголовное дело в отношении неё направят в суд для рассмотрения по существу.