Лыжница провалилась в действующий вулкан и выжила

В США лыжница выжила после того, как провалилась в действующий вулкан. Её спас случайный свидетель инцидента.

Как сообщает издание lenta.ru, инцидент произошёл на горе Маунт-Худ в штате Орегон днём 4 декабря. Женщина с супругом каталась на лыжах с горы, спустя некоторое время после подъёма она присела отдохнуть, но провалилась в так называемую фумаролу — вулканическую трещину, глубиной четыре метра.

Свидетелем инцидента стал находившийся неподалёку альпинист. Он сообщил о происшествии властям, а позже спустил женщине верёвку, она обвязала её вокруг себя, и мужчина поднял пострадавшую на поверхность.

В офисе шерифа отметили, что Маунт-Худ считается действующим вулканом, и в фумароле мог быть ядовитым и это могло грозить американке смертью. Известно, что во время падения женщина повредила плечо.