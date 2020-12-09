Компания молодых людей отравилась угарным газом в автомобиле

В Орловской области двое молодых людей и девушка отравились угарным газом, находясь в салоне автомобиля.

Как сообщает портал istoki.tv, трагедия произошла 29 ноября в одном из гаражных кооперативов Орловского района. Трупы 21 и 25-летнего мужчин, а также 22-летней девушки обнаружили в иномарке, она была заведена.

В настоящее время следователи выясняют все обстоятельства произошедшего. В качестве основной версии рассматривается отравление угарным газом вследствие несоблюдения правил безопасности в помещении. Отмечается, что в крови погибших алкоголя не обнаружено.