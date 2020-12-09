Задержан подросток, готовивший нападение на учебное заведение в Туле

В Туле ФСБ задержала молодого человека, который готовил нападение на одно из местных учебных заведений.

Как сообщает портал topwar.ru, сотрудники ФСБ задержали парня 2002 года рождения, который готовил вооружённое нападение на учебное заведение. У подозреваемого изъяли обрез охотничьего ружья, а также средство коммуникации, на котором хранились материалы о других аналогичных нападениях.

В настоящее время в отношении 18-летнего молодого человека возбудили уголовное дело за незаконное хранение оружия. Отмечается, что решение о возбуждении дела о подготовке вооружённого нападения будет принято после изучения всех материалов.