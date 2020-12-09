В Южно-Сахалинске военный суд оштрафовал военнослужащего, который избивал и угрожал младшим по званию подчинённым.
Как сообщает издание sibreal. org, инцидент произошёл 16 августа. Рядовые находились в наряде, в то время как старший по званию военнослужащий стал высказывать одному из них претензии по несению службы. Начальник толкнул подчинённого и несколько раз ударил его кулаком и ногой.
За товарища вступился ещё один рядовой, тогда агрессивный старший по званию набросился на него. Сначала он ударил его головой о стену, затем стал бить руками и пинать солдата по туловищу и голове, а после, подняв осколок стекла, угрожал им.
В итоге военный суд признал военнослужащего виновным в превышении должностных полномочий и оштрафовал его на 85 тысяч рублей.
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